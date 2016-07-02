В Виннице стартовал совместный социальный проект государства и Церкви Адвентистов седьмого дня

На днях в ЦПКиО им.М.Горького состоялось открытие благотворительного проекта «Подари мне надежду», реализаторами которого является управление по делам национальностей и религий облгосадминистрации и религиозная организация Церкви Адвентистов седьмого дня области, сообщает сайт Винницкой ОГА.

Целью мероприятия является популяризация здорового образа жизни, семейных, духовных, физических и моральных ценностей и патриотизма среди населения области.В рамках мероприятия жителям измеряли вес, давление, пульс в покое и при нагрузке, объем легких, содержание жира в организме, а также устанавливали биологический возраст. Для детей было предложено представление, много игр и развлечений.

«Исторически сложилось так, - рассказывает председатель Подольской конференции АСД Михаил Вильчинский - что в течение последней четверти XX века весомыми вкладами в разработку теории формирования здорового образа жизни, стали исследования ученых канадского и североамериканского регионов. Нашей церковью обработаны все мировые и отечественные наработки и за много лет разработаны собственные методики и различные программы».

По словам Игоря Салецкого, начальника управления по делам национальностей и религий облгосадминистрации, данное направление работы является очень важным для будущего нашего государства, а потому должно воплощаться в жизнь всем обществом, на основе партнерства с различными государственными, общественными, частными, религиозными и бизнес-структурами. Миссия органов государственной власти должна заключаться в консолидации, координации деятельности и поддержке ресурсами.

Данный проект также предусматривает поддержку онкобольных детей. В день открытия мероприятия в парке отдыха играл духовой оркестр Жмеринской религиозной общины АСД, продавались сладости, испеченные прихожанами церкви, работало большое количество волонтеров. Более десяти тысяч гривен было собрано и передано организаторами мероприятия родителям тяжело больного мальчика Мурашевського Олега.

Религиозными организациями церкви Адвентистов седьмого дня Винницкой области на протяжении многих лет проводятся в населенных пунктах области мероприятия под названием «Страна здоровья», целью которых является информирование населения о последствиях никотиновой и алкогольной зависимости, профилактика курения среди подрастающего поколения, создание имиджа здоровой, высоконравственной, национально-сознательной и духовно богатой личности, формирование в сознании молодежи и детей общечеловеческих ценностных ориентиров, раскрытие и воплощение в жизнь принципов здоровья.