Туристов Нью-Йорка призвали остерегаться ложных буддийских монахов

Лидеры буддийской общины Нью-Йорка предупредили туристов, приезжающих в мегаполис, о том, чтобы они остерегались "ложных монахов".

Дело в том, что в Нью-Йорке с недавних пор стали появляться мужчины, облаченные в традиционные оранжевые монашеские одежды и утверждающие, что они являются буддийскими священнослужителями, сообщает NEWSru со ссылкой на Associated Press. Они подходят к посетителям многих популярных достопримечательностей города, предлагают им какие-то сувениры. Однако сувенирами дело не ограничивается. Разговор быстро переходит в иную плоскость: туристов уговаривают сделать пожертвование на строительство храма в Таиланде, а получая отказ, переходят от уговоров к требованиям.

По словам президента Буддийского Совета Нью-Йорка преподобного Накагаки, проблема, как оказалось, становится все более ощутимой. Группы этих "монахов" достаточно многочисленны, и в случае отказа сделать пожертвование эти люди становятся по отношению к туристам достаточно агрессивными, не без тревоги рассказал он.

Сподвижники Накагаки решили выйти на улицы, чтобы предупредить людей о мошенниках. Кроме того, они делают публикации в социальных сетях, в которых рассказывают, что эти "монахи" не представляют ни один из существующих буддийских храмов. "Знайте", - сказано в одном из их постов в соцсети Facebook, - это - жульничество".

Как действуют ложные священнослужители, наглядно описываетAssociated Press. "Монахи" "работают" на популярных туристических маршрутах мегаполиса. Вот один из них вручает прохожему несколько блестящих медальонов золотистого цвета и пластмассовый браслет, украшенный бисером. Затем от достает фотографию с изображением проектируемого храма и кричит: "Десять долларов! Двадцать долларов!". Если денег не дают, он забирает предложенные безделушки назад. Но случается, что кто-то все же попадается на удочку. Об этом свидетельствует тот факт, что нескольких лжемонахов застали за передачей полученных ими пожертвований ожидающему неподалеку "кассиру".

Корреспонденты AP попытались "разговорить" нескольких лжемонахов. Каждый утверждал, что он действительно буддийский монах и что действительно ведется сбор денег на храм в Таиланде, однако ни один из них не смог сказать, где этот храм будет построен и как будет называться. Когда же была сделана попытка узнать их собственные имена, "монахи", как правило" спешили удалиться.

Попрошайничество на городских улицах Нью-Йорка в целом не запрещено, пока просящий милостыню человек не начинает становиться назойливым. Однако в местной администрации существует правило, согласно которому запрещено незаконно собирать пожертвования без разрешения от властей. Однако когда представителя администрации спросили про лжемонахов, он заявил, что ничего про них не слышал. Правда, он заверил при этом, что если они будут нарушать закон, то администрация примет меры.

Такие же ряженые монахи промышляют не только в Нью-Йорке. Их коллеги были недавно обнаружены в Сан-Франциско. Китайские власти между тем подтвердили, что проблема ложных священнослужителей, собирающих пожертвования на улицах, существует и в КНР. Это побудило руководство ввести онлайн-регистрацию всех буддийских и даосских интернет-сайтов.