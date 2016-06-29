Древнейший античный храм V века до н.є. обнаружили в Краснодарском крае

Археологи обнаружили на раскопках древней Фанагории Темрюкского района Краснодарского края самый древний античный храм на территории России.

Учёные только начали изучение и пока датируют его постройку предположительно началом - первой половиной V в. до н.э., сообщает сайт экспедиции Фанагория.

Фанагория была расположена на берегу Керченского пролива, в 25 км к северо-востоку от другого древнейшего города — Гермонассы. Она была одной из столиц эллинистического Боспорского царства, входила в состав Византийской империи и Хазарского каганата. Населенный пункт был основан около 543 г. до н. э. и покинут в X веке.

В 2013 году в центральной части Фанагории на раскопе "Верхний город" (в древности здесь находился акрополь - общественный и политический центр города) был обнаружен и исследован храм V века до н.э. До последнего времени специалисты полагали, что это древнейший античный храм из найденных на территории России. Однако на текущей неделе, прямо под фундаментами ранее исследованного храма, были обнаружены остатки его ещё более древнего предшественника - так называемого "храма в антах".

"Храм в антах" традиционно, ещё со времен римского историка архитектуры Витрувия, считается древнейшей разновидностью эллинского храма; его более ранними прототипами считаются фасады малоазийских и египетских скальных гробниц.

Обнаруженный храм, как и возведённый позднее на его месте, состоял из крошечного пронаоса (полуоткрытой части между входным портиком и наосом) и наоса (центрального помещения храма). Его общая площадь - около 14,5 кв. м. Выстроен он был из сырцового кирпича без фундамента, как и многие из фанагорийских построек того времени.

Интересной особенностью этого древнейшего фанагорийского храма является расположение небольшого алтаря-очага внутри наоса, с левой стороны у входа в храм.

Обычно древние греки располагали алтари снаружи храмов, недалеко от входа, что было обусловлено представлением о том, что божество, отождествлённое с его культовым изображением, могло при таком положении алтаря наблюдать за жертвоприношениями.

Вероятно, жертвенник внутри помещения мог использоваться для бескровных жертвоприношений или всякого рода воскурений - как, например, алтарь внутри храма Илитии у горы Кроний в Элее (южнее современного Неаполя).