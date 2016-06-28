Главную буддийскую святыню Москвы могут объявить самостроем и снести

Буддийское духовенство Тувы и Калмыкии обратилось к главе государства с письмом, в котором просит содействовать сохранению почитаемой ими Ступы Трех Драгоценностей в Москве, так как святыня может быть объявлена самостроем и снесена, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт калмыцких буддистов.

Ступа была возведена в 2008 году на территории московской усадьбы Лопухиных, где располагается музей имени Рериха Международного центра Рерихов. В декабре 2015 года Росимущество передало усадьбу в распоряжение Государственного музея искусства народов Востока. В июне ряд СМИ сообщил о том, что Ступу планируют снести.

"Многонациональный народ Российской Федерации имеет богатейшие духовные традиции. Культурные и религиозные традиции буддизма являются их неотъемлемой частью и важной составляющей мировой культуры. Мы считаем, что никакими причинами нельзя оправдать разрушение Ступы Трех Драгоценностей в общественном Музее имени Н.К. Рериха в Москве, ибо Ступа является достоянием многонационального народа России. Восемь лет она существует в столице нашей страны и приносит благо всем живым существам", — говорится в обращении, подписанном верховным ламой Тувы Лопсаном Чамзы и верховным ламой Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

Ламы заявили, что за время своего существования Ступа "стала центром буддизма в столице России, а общественный Музей Рериха местом проведения ежегодных фестивалей и дней буддийской культуры". По их словам, она "по праву считается уникальной буддийской святыней".

Ступа является традиционным архитектурным сооружением в буддизме. Она заполняется буддийскими реликвиями. Ступы могут возводиться в честь какого-либо события. В частности, открытие Ступы Трех Драгоценностей было приурочено к 80-летию завершения Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов.

Рерихи — знаменитая династия русских художников, мыслителей и ученых. Ее основатель Николай Рерих создал около 7 тысяч картин, многие из которых находятся в известных галереях мира, и написал около 30 литературных трудов.