В Луцке откроют частную адвентистскую школу

Об этом шла речь во время заседания комиссии по вопросам социальной защиты, здравоохранения, материнства и детства, образования, науки, культуры, языка, передает собкор «Вголосу».

Избранники общины рассмотрели вопрос об утверждении устава частного учебно-воспитательного комплекса «Дошкольное учебное заведение – общеобразовательная школа I-III ступеней «Надежда». Хоть заведение и будет частным, но устав должен быть утвержден сессией городского совета.

Согласно уставу, языком преподавания в НПК будет украинская, а ученики заведения будут носить специальную повседневную или парадную форму одежды. У учебного заведения будет свой герб, эмблема, гимн, летопись и почетный знак.

Начальник управления образования городского совета Олег Гребенюк сообщил, что главной целью учреждения, учредителем которого является религиозная община Церкви христиан адвентистов седьмого дня, является обеспечение реализации права граждан на получение дошкольного и полного общего среднего образования, воспитание уважительного отношения к Закону Божьему, семье, уважения к народным традициям и обычаям, государственному и родному языку, национальным ценностям украинского народа, других народов и наций.

Новое учебное заведение планируют открыть в 2017 году. Сейчас желание учиться в этом заведении выказали около 20 детей.

Члены комиссии поддержали инициативу религиозной общины.