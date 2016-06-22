В Пакистане арестовали мужчину за кощунство в отношении индуизма

Полиция в Пакистане сообщила об аресте мужчины, который продавал обувь с традиционным символом индуизма, по строгим законам этой страны о богохульстве.

По сообщению Радио Свобода, продавца по имени Джаганзаиб Кхаскхили, задержали в городе Тандо-Адам на юге Пакистана, всю обувь с надписью слова «Ом», священного для индуизма и ряда других религий происхождением из Индии, изъяли.

В случае признания виновным ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

До ареста продавца призывали руководители меньшинства индуистов в Пакистане, а также меньшинства сикхов, которые тоже почитают символ «Ом» как священный.

Во многих странах Индийского субконтинента, как и в мусульманском мире, обувь считается «нечистой», сознательное прикосновение обувью является глубоким оскорблением, а изображение символов на обуви воспринимается как унижение этих символов.

В Исламской Республике Пакистан, в которой, по Конституции, ислам является государственной религией, Уголовный кодекс содержит несколько статей о богохульстве. Самые суровые из них касаются кощунства в отношении различных аспектов ислама, таких, как богохульство в отношении пророка Магомета или Корана, каждый экземпляр которого считается священным. Но другие такие статьи предусматривают наказание за кощунство в отношении любой религии.

Чаще всего в Пакистане эти законы применяют к случаям кощунства именно в отношении ислама. Правозащитники и в Пакистане, и за рубежом выступают за отмену или хотя бы смягчение этих статей и заявляют, что эти законы часто используются для преследования религиозных меньшинств. Зато эти законы горячо поддерживают исламистские экстремисты и консерваторы.

С другой стороны, критики обращают внимание и на другую возможность несправедливого применения законодательства против кощунства – для сведения личных счетов.