В Санкт-Петербурге задержали представителей сайентологической церкви

ФСБ проводит оперативно-следственные мероприятия в отношении представителей сайентологической церкви. Об этом сообщает "Экспресс-газета".

Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах. Известно, что обыски прошли по адресам церкви саентологов в Москве и Санкт-Петербурге. Оперативные действия ведутся в рамках дела о незаконном предпринимательстве.

Следователи полагают, что саентологи предоставляли «прихожанам» обучающие и консультационные услуги, не оформляя документов и не платя налоги. Также, внимание полиции привлекла деятельность петербургской ячейки, и в частности одного из ее лидеров - предпринимательницы Екатерины Заборских.

Помимо религии она активно занималась малоэтажным строительством, являясь гендиректором стройкомпании. Ушлая бизнесвумен уговаривала паству вносить деньги за строящиеся коттеджные поселки, но их апартаменты не поднимались выше залитого фундамента.

Отмечается, что Заборских заключила порядка 80 договоров на сумму 130 миллионов рублей, причем из них 20 миллионов были перечислены саентологам на расходы, пишет «Российская газета».