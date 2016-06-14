Робот-монах учит смыслу жизни в одном из буддистских храмов

Симпатичный миниатюрный монах проповедует в одном из буддистских храмов.

По задумке энтузиастов управляемый робот учит смыслу жизни. На груди у фигурки сенсорный экран, где демонстрируются разного рода информационные сообщения или ответы на вопросы. «Поговорить» с роботом может любой желающий. В храме, где «живет» электронный буддист заявляют, что Буддизм не конфликтует с современной наукой и технологиями, а сотрудничает с ними.

Ученые из Университета Лейбница в Ганновере намерены научить роботов испытывать боль. За основу взяли «руку» робота, которую снабдили рецепторами, размещенными на кончиках пальцев. Рецепторы смогут распознать изменение температуры и степени нажима.

Искусственная система позволит роботам быстро реагировать на потенциальную угрозу сбоев в собственной системе, а также защитить людей, работающим с механикой. Так появится возможность избежать несчастных случаев на производстве.