Боевики "Исламского Государства" оставляют издания Корана со спрятанными взрывными устройствами

Боевики группировки "Исламское Государство" в попытках замедлить операцию иракской армии по освобождению города Эль-Фаллуджа оставляют за собой издания Корана со спрятанными внутри взрывными устройствами, сообщил глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Такие отвратительные акты будут только еще с большей силой мотивировать иракские войска на борьбу с террористами", - сказал министр, которого цитирует иранский телеканал "Пресс-ТВ".

По мнению главы МИД, подобные действия ИГ являются кощунством.

Ранее американская сторона уже заявляла, что ИГ использовала подобную тактику во время боев за город Эр-Рамади, окончательно освобожденный от боевиков в феврале 2016 года.

Захваченный ИГ более двух лет назад город Эль-Фаллуджа расположен в 65 км от Багдада. Иракская армия в мае объявила о начале операции по освобождению города.

apologet.in.ua