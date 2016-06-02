В Индии католический епископ жертвует свою почку, чтобы спасти жизнь бедняка-индуиста

23:17, 02 июня 2016
Другие религии
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Епископ Сиро-Малабарской католической церкви Мар Иаков Мурикен решил пожертвовать одну из своих двух почек, чтобы спасти жизнь бедняка-индуиста, сообщило британское издание Catholic Herald.

Епископ Мар Иаков Мурикен является вспомогательным (викарным) епископом в епархии Палаи в южном штате Керала в Индии.

Реципиент епископской почки — Э Сурадж, 30-летний бедняк индуистского вероисповедания из низшей касты из города Коттакал на юге Индии. Два года назад у него была диагностирована почечная недостаточность, с тех пор он находится на диализе и изо всех сил пытается поддерживать своих жену и мать.

Епископ Мурикен был вдохновлен на свое пожертвование поступком священника Дависа Чирамеля, председателя Почечной Федерации Индии. Чирамель пожертвовал свою почку индуисту в 2009 г.

«Это, возможно, происходит первый раз в истории, когда служащий епископ жертвует одну из почек, чтобы спасти жизнь», — сказал о поступке епископа Мурикена Давис Чирамель . Он отметил, что особое значение поступку епископа придает то, что он жертвует свою почку «в Святом году Милосердия, после призыва Папы Франциска любить друг друга без различия каст или вероисповеданий».

sedmitza.ru

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