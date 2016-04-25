В буддийском храме в Пекине появился робот-монах (фото)

Робот был представлен публике еще в октябре 2015 года, однако попал в поле зрения крупных СМИ только сейчас, передает N+1.

Монах по имени Сиань-ар был создан в 2013 году как мультипликационный персонаж, а через два года был реализован в виде 60-сантиметрового робота. Сиань-ар может самостоятельно передвигаться, петь мантры и отвечать на несколько десятков простых вопросов посетителей храма о жизни и буддизме.

"Робот демонстрирует, что буддизм и современные технологии не должны противопоставляться, напротив, они могут взаимовыгодно дополнять друг друга", - объясняют создатели Сиань-ара.

По словам разработчиков, они уже работают над улучшенной версией робота-монаха с расширенной функциональностью.