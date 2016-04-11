В Киеве на Лысой горе сожгли статую Перуна

На выходных на Лысой горе неизвестные сожгли идол бога Перуна, который был установлен в 2013 году.

Деревянный монумент обложили шинами и подожгли. Статуя полностью сгорела.

Об этом пишет газета Сегодня.

Активисты планируют восстанавливать статую. Они подозревают, что Перуна могли поджечь радикальные противники язычества, и будут изучать форумы — возможно, кто-то из поджигателей будет хвастаться совершенным.

Это уже третья скульптура в истории Киева. Первый идол Перуна был утоплен князем Владимиром-Крестителем. Второго — в 2012 году дотла сожгли. В этом Перуна, который был изготовлен львовским скульптором из дуба, установили в июле 2013 года