2 июня последователи буддизма празднуют День Рождения Будды

2 июня последователи буддизма празднуют День Рождения, Просветления и Ухода в Нирвану Будды. Праздник отмечается в день полнолуния второго месяца индийского лунного календаря, который выпадает на конец мая - начало июня григорианского календаря. Он посвящен трем самым главным событиям из жизни Будды Шакья Муни: его Рождению (Джаянти), Просветлению (Бодхи) и Уходу в Нирвану (Паринирване). Поскольку большинство буддийских школ считает, что эти события произошли в один и тот же день года, в их память установлено единое торжество, сообщает newsru.com.

Предание так описывает рождение Будды: царице Майе, супруге правителя народа шакья Шуддходаны, приснился сон, что она родит сына, который станет Буддой (Просветленным). Когда подошло время рождения ребенка, царица отправилась к своим родителям. По пути она посетила прекрасный сад, который был полон цветов и поющих птиц. Внезапно у царицы начались роды, и она родила Будду прямо среди цветов. С неба хлынули два потока воды. Они омыли Будду и его мать. Младенец встал на ноги сразу после того, как родился.

Проведя 29 счастливых лет во дворце своего отца, Сиддхартха Гаутама покинул его и ушел на поиски истины, которую он открыл в возрасте 35 лет, сидя под деревом бодхи. Став Просветленным (Буддой), он начал проповедовать открывшуюся ему Истину (Дхарму) и основал монашескую общину (Сангху). Когда Будде исполнилось 80 лет, он решил завершить свое земное существование и отошел в Нирвану - вечное и высшее бытие, в котором отсутствует цепь перерождений.

Вишакха Пуджа считается самым важным из всех буддийских праздников. В дни праздника во всех монастырях проводятся торжественные молебны и устраиваются процессии и шествия. Храмы украшаются гирляндами из цветов и бумажными фонариками, - они символизируют просветление, пришедшее в мир с учением Будды. На территории храмов масляные лампы также расставляются вокруг священных деревьев (бодхи) и ступ. Монахи всю ночь читают молитвы и рассказывают верующим истории из жизни Будды и его учеников (даршаны). Миряне тоже совершают медитацию в храме и слушают наставления монахов в течение всей ночи, подчеркивая тем самым свою верность Учению Будды.

Характерным обрядом праздника является омовение статуй Будды подслащенной водой (или чаем) и осыпание их цветами в знак памятных событий, происшедших в роще Лумбини во время рождения Будды.

В канун праздника люди посылают своим друзьям и родственникам поздравительные открытки, на которых, как правило, изображаются памятные события из жизни Будды.