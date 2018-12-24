Далай-лама заявил, что система образования должна учить, как быть счастливым человеком.

Об этом он сказал в Индии на встрече с участниками Межрелигиозного форума Бодхгаи, сообщает Центр тибетской культуры и информации "Сохраним Тибет".

"Моя мама была необычайно доброй. Она не могла сдержать слез при виде людей, испытывавших крайнюю нужду, и всегда чем-нибудь делилась с ними. Она стала моим первым учителем сострадания. Сегодня ученые, опираясь на эксперименты, говорят, что сострадание – это основополагающая природа человека. А значит, наша образовательная система должна учить, как обрести покой ума, как быть счастливым человеком в счастливой семье и счастливом обществе здесь и сейчас", - сказал он.

"Я всегда говорю, что мы принадлежим к семимиллиардному человечеству. У нас у всех по два глаза, по одному носу и так далее. По сути мы все одинаковые, разве что у некоторых волос на голове чуть побольше. Мы думаем одинаково и испытываем одни и те же эмоции. Каждый из нас хочет прожить счастливую, радостную жизнь. Когда мы были маленькими детьми, наши матери своей заботой научили нас, что источник счастья – это любовь и доброта", - считает Далай-лама.

Он отметил, что все различные религиозные традиции способны помочь нам обрести покой ума, если только мы следуем им должным образом.