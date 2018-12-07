Проповедник из США назвал новую дату конца света

Конец света может наступить уже в самом начале 2019 года.

Точная дата Апокалипсиса, как заявил евангелистский проповедник из США Пол Бегли, указана в библейских книгах, сообщает Islam-today.

В частности, священнослужитель ссылается на цитату о кровавой Луне из библейской книги Иоиля.

«Солнце превратится во тьму и Луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный», - цитирует пастор христианское священнописание.

По прогнозам ученых, так называемая кровавя Луна взойдет в ночь с 20 на 21 января предстоящего года. Астрономическое явление это происходит, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию и земной спутник окрашивается в ярко-красный цвет. Впрочем, ученые не видят в этом явлении ничего страшного и, тем более, апокалиптического. Кровавая Луна - явление весьма редкое, но оно не несет с собой никаких глобальных катастроф.