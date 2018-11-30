Что скрывают в хранилище индуистского храма, дверь которого закрыта 4 тысячи лет

Окружающий нас мир хранит не мало тайн – древние пирамиды Египта, и Стоунхендж в Англии продолжают терзать ученых своими головоломками. Не менее загадочен и древний индийский храм Шри Падманабхасвами, сооруженного в честь бога Вишну, который до сих пор хранит тайну за запечатанной дверью.

История этого храма насчитывает не одну тысячу лет и восходит к 4 веку до н э. Однако в том виде, в котором мы знаем его сейчас, храм существует с 1731 года.

В главном зале храма находится его святыня - статуя Верховного бога Вишну высотой 5,5 м. Бог возлежит на ложе из гигантского тысячеголового змея.

Любопытно, что статуя видна из всех трех ворот. Однако одни ворота показывают лишь ее стопы, другие - живот, а третьи – голову и руки.

Ко всему прочему, храм заслужил славу богатейшего в мире. Все его стены снаружи покрыты золотом. К тому же, в его подземных хранилищах обнаружили клад, самый крупный из всех, когда-либо найденных.

Так долгое время жила легенда о том, что в подземельях храма спрятаны несметные богатства. Невероятно, в 2011 году эта легенда обрела реальные очертания. Оказалось, что помимо видимой части величественного храма, в Падманабхасвами скрыты и огромные невидимые богатства.

Началось все с того, что адвокат Сундара Раджан в 2009 году обратился в Верховный суд Индии с петицией. В ней он потребовал вскрыть подземные кладовые и произвести должный учет хранящихся там сокровищ. Имелись подозрения, что и сами жрецы иногда подворовывают. Судьи поддержали обеспокоенность адвоката.

Несмотря на недовольство местных жителей, считающих, что притрагиваться к богатству богов недопустимо, пять из шести расположенных под храмом хранилищ были вскрыты, то, что обнаружили, оказалось небывалой сенсацией. Около тонны золотых монет, тонна золотых слитков, сундуки с бриллиантами, изумрудами, рубинами и это только начало.

Самое главное – золотая статуя бога Вишну, трон, усыпанный драгоценными камнями, золотое полотно весом 36 кг, огромная цепь длиной 5, 5 метров, 500-килограммовый золотой сноп, список можно продолжать долго.

Однако, полный учет драгоценностей так и не провели, и они по-прежнему потихоньку исчезают.

Сейчас храм круглосуточно охраняют более 200 полицейских, установлены камеры видеонаблюдения, металлоискатели, есть даже пулеметчики. Но этого недостаточно.

Но шестая дверь остается запечатанной. Она герметично закрыта, хотя непонятно, каким образом – на ней нет ни замков, ни защелок, ни отверстий для ключа. На двери изображена огромная кобра с несколькими головами. Согласно легенде, за этой дверью хранится неприкосновенный запас бога Вишну, и трогать его запрещено.

Жрецы храма категорически против открытия, утверждая, что это сулит горе и беды. Что-то вроде Пандоры. Многие прислушиваются к ним, особенно после таинственной смерти Сундар Раджана, который стал инициатором всего происходящего. Случилось это спустя неделю после вскрытия хранилищ. Официальная версия гласит, что он умер от лихорадки, хотя на здоровье не жаловался и долгое время не болел.

Попытку открыть дверь, по словам местных жителей, была совершена единожды, англичанами в конце 19 века. Но когда смельчаки вошли в подземелье, на них накинулись полчища огромных змей, отбиться от которых им не удалось даже самым мощным оружием.

«Znaj.ua»