В Татарстане пастора оштрафовали за проведение обряда крещения в реке

Руководство Российского союза Евангельских христиан-баптистов (РС ЕХБ) высказалось по поводу решения суда города Набережные Челны (Республика Татарстан, Россия) оштрафовать пастора за проведение водного крещения в реке.

Пастора Церкви евангельских христиан-баптистов «Возрождение» города Набережные Челны Леонида Поворова 23 ноября оштрафовали на 20 тысяч рублей (300 долларов США) за проведение водного крещения в реке. В РС ЕХБ назвали это решение «операцией устрашения», сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на пресс-службу РС ЕХБ.

22 ноября пастора Поворова задержали и заключили под стражу. Дело в отношении пастора было возбуждено за то, что 29 июля он проводил обряд крещения в реке Кама без какого-либо уведомления, что является нарушением закона о публичных мероприятиях.

«По смыслу закона обряд крещения не может считаться публичным мероприятием, а применение спецсредств – наручников допускается в строго определенных законом случаях, под которые действия пастора не подпадали. Подобные действия правоохранительных органов наносят оскорбление всем верующим Российского союза евангельских христиан-баптистов», — заявили в РС ЕХБ.

Руководство Российского Союза евангельских христиан-баптистов оценило этот случай как посягательство на конституционные права и свободы верующих в нашей стране, что неизбежно влечет дискриминацию по религиозному признаку.