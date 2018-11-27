В Беларуси более 800 участников собралось на конференцию детских служителей Церквей ХВЕ

В церкви ХВЕ «Спасение» города Барановичи 27 октября состоялась ежегодная республиканская конференция детских служителей.

Всего мероприятие посетило около 800 человек со всей Беларуси, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Krynica.info и сайте церкви.

«Кто Мне служит, Мне да последует», – такой была тема конференции. Старший пастор церкви «Спасение» Сергей Познякович в своей проповеди говорил о том, насколько важно быть благонадежным в служении; делать свое дело не озираясь назад, не глядя по сторонам, и идти ровно, без кривизны; служить добровольно, и тогда христиане будут иметь награду.

Пастор украинской церкви ХВЕ «Свет Христа» (город Каменец-Подольский) Ростислав Мурах поделился своими мыслями в лекции под названием «Как получить от Бога видение». Служитель призвал христиан сформулировать цель своей жизни, своего служения, быть эффективным в своем деле, не бояться отказаться от хорошего в пользу лучшего.

«Мы должны делать то, что можем, а Бог будет делать то, что не можем мы», – заявил Мурах.

Также во время мероприятия региональный пастор минской церкви «Благодать» Виктор Бейня поделился проповедью о необходимости полного посвящения всей жизни и своего служения для Господа. Также в конференции принимали участие старший хор, музыкальные группы «Исход» и «Эммануил» церкви «Спасение».