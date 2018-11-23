Под Киевом христиане-баптисты проведут Всеукраинский форум семейного служения

В Ирпене Киевской области 24 ноября начинается Всеукраинский форум семейного служения.

Организатор мероприятия – комитет семейного служения ВСЦ ЕХБ, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт баптистов Украины.

"Без сомнения, семейное служение является одним из наиболее важных в XXI веке. Вот почему мы приглашаем вас на площадку, где сможем делиться ценным необходимым опытом. Кроме того, форум станет местом, где вы узнаете лучшие, самые успешные, интересные, актуальные ресурсы для семейного служения", – говорится на сайте христиан-баптистов Украины.