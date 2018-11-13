Украинские адвентисты присоединилась к кампании против курения кальяна
В Киеве была представлена информационная социальная кампания об опасности курения кальяна.
Кампания является совместной инициативой Центра общественного здоровья МОЗ Украины и общественной организации "Жизнь". К кампании уже присоединились адвентисты седьмого дня в Украине, сообщает 13 ноября "Религия в Украине".
Целью кампании является повышение уровня осведомленности населения об опасности курения кальяна и уменьшение распространенности его курения в Украине. В ноябре-декабре в Киеве и регионах будут распространены в учреждениях здравоохранения, общественных местах и социальных сетях видео-ролики и плакаты, объясняющие опасность курения кальяна.
Церковь адвентистов седьмого дня в Украине на своем официальном сайте уже присоединилась к кампании против курения кальяна. Здесь размещены мотивационные материалы против пагубной привычки.