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Украинские адвентисты присоединилась к кампании против курения кальяна

20:48, 13 ноября 2018
Другие религии
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Украинские адвентисты присоединилась к кампании против курения кальяна / phc.org.ua

Кампания является совместной инициативой Центра общественного здоровья МОЗ Украины и общественной организации "Жизнь". К кампании уже присоединились адвентисты седьмого дня в Украине, сообщает 13 ноября "Религия в Украине".

Целью кампании является повышение уровня осведомленности населения об опасности курения кальяна и уменьшение распространенности его курения в Украине. В ноябре-декабре в Киеве и регионах будут распространены в учреждениях здравоохранения, общественных местах и ​​социальных сетях видео-ролики и плакаты, объясняющие опасность курения кальяна.

Церковь адвентистов седьмого дня в Украине на своем официальном сайте уже присоединилась к кампании против курения кальяна. Здесь размещены мотивационные материалы против пагубной привычки.

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