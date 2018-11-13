В Киеве Восточноевропейский Лидерский Форум евангельских церквей собрал участников из десяти стран

В церкви «Филадельфия» города Киева 7-10 ноября состоялся восьмой Восточноевропейский Лидерский Форум (ВЕЛФ).

Мероприятие собрало около 350 участников, спикеров и волонтёров из Украины, Беларуси, России, Черногории, Латвии, Литвы, Финляндии, Молдовы, Голландии и Соединённых Штатов Америки, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на пресс-центр ВЕЛФ.

«За прошлый год мы выучили слово «Реформация», разобрались в истории протестантизма. Теперь пора учить слово «постмодернизм» и разбираться в этом, — сказал в приветственном слове директор Восточноевропейского Лидерского Форума Ярослав Лукасик. – «Когда рушатся основания, что сделает праведник?» Постмодернизм стремится разрушить фундамент западной цивилизации, то есть Божьи абсолюты. Модернисты взяли рациональность, но откинули Бога. Теперь постмодернизм разрушает рациональность. И нам сегодня важно решить на каком фундаменте строить будущее Украины. Для этого необходимо мыслить глобально, увидеть общую картину и занять в ней своё место. Ту территорию ответственности, сферу влияния, в которую ты принесёшь спасение».