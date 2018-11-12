В Николаеве сгорела церковь евангельских христиан-баптистов «Благодать Божья»

В Николаеве 11 ноября произошел масштабный пожар в церкви евангельских христиан-баптистов «Благодать Божья».

Об этом сообщает «Реалист» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, пожар начался около 16.40, но потушить его смогли только через два с половиной часа усилиями 25 спасателей и девяти единиц основной и вспомогательной техники.

Местные СМИ пишут, что в помещении находились люди, пришедшие на богослужение, но жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.