В Николаеве сгорела церковь евангельских христиан-баптистов «Благодать Божья»
10:30, 12 ноября 2018Другие религии
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Пожар в Николаеве / realist.online
В Николаеве 11 ноября произошел масштабный пожар в церкви евангельских христиан-баптистов «Благодать Божья».
Об этом сообщает «Реалист» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, пожар начался около 16.40, но потушить его смогли только через два с половиной часа усилиями 25 спасателей и девяти единиц основной и вспомогательной техники.
Местные СМИ пишут, что в помещении находились люди, пришедшие на богослужение, но жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.
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