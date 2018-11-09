В Киеве христиане-баптисты проведут конгресс по служению сиротам

В Киеве 10 и 11 ноября состоится Всеукраинский конгресс «Надежда для сирот».

Мероприятие организовано подразделением социального комитета Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов по служению сиротам по случаю Международного дня молитвы за сирот, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт баптистов Украины.

В рамках конгресса пройдут тематические семинары с участием зарубежных спикеров и партнеров. Также в церквях Киева и области пройдут тематические служения.

Приглашаются все, кто находится в эпицентре служения сиротам, а также желающие приобщиться к этой работе.

Также 11 ноября в МКЦ «Украинский дом» будет происходить особое событие, посвященное Всеукраинскому Дню молитвы за сирот. В этот день люди разных вероисповеданий молитвенно просят Бога о любящей и заботливой семье для каждого ребенка-сироты. Мероприятие является инициативой Альянса «Украина без сирот» и частью международного движения «Orphan Sunday», и проходит ежегодно, во второе воскресенье ноября.