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В Киеве христиане-баптисты проведут конгресс по служению сиротам

23:30, 09 ноября 2018
Другие религии
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В Киеве христиане-баптисты проведут конгресс по служению сиротам / religion.in.ua

Мероприятие организовано подразделением социального комитета Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов по служению сиротам по случаю Международного дня молитвы за сирот, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт баптистов Украины.

В рамках конгресса пройдут тематические семинары с участием зарубежных спикеров и партнеров. Также в церквях Киева и области пройдут тематические служения.

Приглашаются все, кто находится в эпицентре служения сиротам, а также желающие приобщиться к этой работе.

Также 11 ноября в МКЦ «Украинский дом» будет происходить особое событие, посвященное Всеукраинскому Дню молитвы за сирот. В этот день люди разных вероисповеданий молитвенно просят Бога о любящей и заботливой семье для каждого ребенка-сироты. Мероприятие является инициативой Альянса «Украина без сирот» и частью международного движения «Orphan Sunday», и проходит ежегодно, во второе воскресенье ноября.

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