Далай-лама намерен изменить многовековой порядок поиска преемника

Глава тибетских буддистов лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV Тензин Гьямцхо заявил, что намерен изменить многовековой порядок поиска преемника.

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на японское издание Nikkei Asian Review.

По словам 83-летнего Далай-ламы, его преемником может быть назначен не ребенок, как это практиковалось в течение последних более чем 600 лет, а «уважаемый лама (священник) или богослов». Также наследовать титул сможет молодой человек в возрасте около 20 лет. Чтобы изменить традицию, потребуется согласие совета священнослужителей школы Гелгупа. Ожидается, что такой совет может собраться уже в конце ноября.

О намерении изменить процедуру преемственности нынешний первосвященник ламаистской церкви в Тибете говорил еще в 2007 году. По его мнению, институт Далай-лам, которые в течение большей части второго тысячелетия (институт Далай-лам существует с 1391 года) совмещали функции духовного и светского лидера, исчерпал себя. Тогда же Тензин Гьямцхо предложил разработать систему выборов Далай-ламы по типу той, по которой избирают папу в Ватикане.

Процедура, которую 14-й Далай-лама предложил изменить, заключается в следующем. Реинкарнацию умершего Далай-ламы ищут среди тибетских мальчиков, родившихся не ранее чем через 49 дней и не позднее двух лет со дня его кончины. Во время поисков, которыми занимается специальная группа монахов, учитываются предсмертные указания прошлого ламы, предсказания государственного тибетского оракула из монастыря Нечунг и сверхъестественные явления, сопутствующие рождению кандидата на реинкарнацию.

Далай-лама считается реинкарнацией бодхисатвы сострадания Авалокитешвары.