В Черкассах провели масштабный христианский концерт
В Черкассах 31 октября прошло празднование дня Реформации.
Представители 12-ти церквей разных конфессий создали один музыкальный коллектив, который выступил в честь праздника в ДК Дружбы народов, сообщает "Вичерпно".
Подготовка к концерту длилась семь месяцев. Хор из 70 человек и эстрадно-симфонический бэнд исполнили 15 песен в стиле госпел. Все песни – на украинском.
На мероприятии подводил итоги Черкасский областной комитет Движения Реформации.
Также в рамках праздника Реформации прошла выставка истории Реформации. Во время мероприятия состоялась акция, номинированная в Национальный реестр рекордов Украины, проект – «Создание рукописной Библии» от Украинского Библейского Общества. По его правилам каждый участник вручную переписывал отрывок из Святого Писания.