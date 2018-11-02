В Черкассах провели масштабный христианский концерт

В Черкассах 31 октября прошло празднование дня Реформации.

Представители 12-ти церквей разных конфессий создали один музыкальный коллектив, который выступил в честь праздника в ДК Дружбы народов, сообщает "Вичерпно".

Подготовка к концерту длилась семь месяцев. Хор из 70 человек и эстрадно-симфонический бэнд исполнили 15 песен в стиле госпел. Все песни – на украинском.

На мероприятии подводил итоги Черкасский областной комитет Движения Реформации.

Также в рамках праздника Реформации прошла выставка истории Реформации. Во время мероприятия состоялась акция, номинированная в Национальный реестр рекордов Украины, проект – «Создание рукописной Библии» от Украинского Библейского Общества. По его правилам каждый участник вручную переписывал отрывок из Святого Писания.