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В Черкассах провели масштабный христианский концерт

09:46, 02 ноября 2018
Другие религии
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Концерт в Черкассах / vycherpno.ck.ua

Представители 12-ти церквей разных конфессий создали один музыкальный коллектив, который выступил в честь праздника в ДК Дружбы народов, сообщает "Вичерпно".

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Подготовка к концерту длилась семь месяцев. Хор из 70 человек и эстрадно-симфонический бэнд исполнили 15 песен в стиле госпел. Все песни – на украинском.

На мероприятии подводил итоги Черкасский областной комитет Движения Реформации.

Также в рамках праздника Реформации прошла выставка истории Реформации. Во время мероприятия состоялась акция, номинированная в Национальный реестр рекордов Украины, проект – «Создание рукописной Библии» от Украинского Библейского Общества. По его правилам каждый участник вручную переписывал отрывок из Святого Писания.

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