Во Львове прошел конгресс Ассоциации адвентистов-бизнесменов Украины

Пятый юбилейный конгресс Ассоциации адвентистов-бизнесменов Украины состоялся во Львове 17-21 октября.

В нем приняли участие 105 человек - наибольшее количество за историю таких конгрессов. В этот раз присутствовали президенты всех конференций Украины и руководство Украинского униона адвентистов, сообщает пресс-служба Церкви адвентистов седьмого дня в Украине.

Спикерами конгресса были пастор Гельмут Хаубейль из Германии и Владимир Велечук, заместитель руководителя Адвентистской церкви в Украине.

Тренинг-спикеры Евгений Чекмарев и Олег Нефедов делились инновациями в сфере бизнеса и интернет-маркетинга.

Евгений Чекмарев призывал учитывать теорию поколений, то есть ценности и потребности каждого поколения, которые автор разделил на пять групп. Отмечалось, что Церковь всегда несла прогресс в общество, например, в ранние века церковная община являлась примером равенства, в средние века церковь была центром образования, в период Реформации она дала миру книгопечатание и духовную музыку, а в конце 19 – начале 20 века, с возникновением адвентизма – санатории и учение о здоровом образе жизни. Теперь, во время четвертой промышленной революции, мировые технологии и методы постоянно устаревают и нуждаются в обновлении. Совершая служение, необходимо учитывать потребности общества и развивать именно те направления служения и проекты, в которых нуждается каждое из его поколений.

Из 49 членов украинской Ассоциации на конгрессе присутствовал 31 человек. Был избран административный комитет Ассоциации адвентистов-бизнесменов Украины на 2018-2021 годы.