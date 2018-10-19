В Черноморске открыли молитвенный дом Церкви адвентистов седьмого дня, который строили более 20 лет

В Черноморске Одесской области состоялось посвящение молитвенного дома Церкви адвентистов седьмого дня.

На праздничном субботнем богослужении собралось около 250 человек. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщил официальный сайт Церкви.

Как рассказала секретарь общины Светлана Кирилюк, с начала 1994 года община проводила богослужения в красном уголке городского общежития.

14 июля 1994 года решением отдела землеустройства Ильичевского горисполкома был выделен участок земли для строительства молитвенного дома.

Проект на строительство здания был оформлен в 1995 году. Строительство велось, в основном, на средства членов общины, но конференцией была оказана помощь для выполнения некоторых видов очень объемных и дорогостоящих работ (таких как установка крыши, ее подшивка, оформление документации по вопросу пожарной сигнализации и на этапе получения декларации на здание).

Большая часть работ была выполнена силами общины, поэтому строительство продолжалось около 20 лет. В марта 2014 года было получено Свидетельство о праве собственности на этот дом, а также право пользования этим земельным участком.

"Братья и сестры имеют особые планы на будущее, связанные с молитвенным домом. Прежде всего, это создание центров влияния, в которых люди могли бы найти любовь Христа, Его помощь в повседневной жизни, а также получить надежду и уверенность в Божьем прощении. Это планируется осуществить путем создания магазинов, кафе здорового питания, клубов здоровья, кулинарных классов, курсов по оказанию первой помощи, массажных кабинетов и, конечно же, библейских школ", - сообщается на сайте Церкви.