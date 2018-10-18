Немецкая евангелическо-лютеранская церковь Украины избрала новым главой 36-летнего пастора

В Одессе на прошлой неделе состоялось заседание 5-го созыва Синода Немецкой евангелическо-лютеранской Церкви Украины, на котором представители большинства общин выразили недоверие и закончили полномочия епископа НЕЛЦУ Серге Машевски и избрали на 1 год, согласно положению Устава НЕЛЦУ, епископского визитатора.

Новым руководителем НЕЛЦУ стал 36-летний пастор Немецкой евангелическо-лютеранской общины св. Вознесения г. Харькова Шварц Павел Николаевич, информирует официальный сайт НЕЛЦУ.

Шварц Павел Николаевич родился 25 июля 1982 года в городе Луцк, Волынской области.

В 2004 году окончил Луцкий биотехнический институт (бакалавр – компьютерные науки).

В 2005 г. окончил Библейскую школу в Дзингелови (Польша), где впоследствии при Центре миссии и евангелизации (Евангелическо-аугсбургская (лютеранская) Церковь в Польше) проходил годичный волонтарат (2005–2006).

В 2011 г. окончил Христианскую теологическую академию в Варшаве, получил диплом магистра теологии и поступил в аспирантуру.

В 2012 г. окончил курс по пастырству и психологии пасторальной от SIPCC – Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling.

В 2011–2012 гг. проходил практику в Евангелическо-аугсбурской (лютеранской) церкви в Польше.

С 2012 г. работает пастором евангелическо-лютеранских общин г. Харькова и г. Кременчуга. В 2013–2015гг. был заместителем епископа Немецкой евангелическо-лютеранской Церкви Украины.

С 2004 по 2014 гг. соорганизатор международных христианских лагерей «Глория».

С 2013 г. член международной экуменической группы «Примирение», в которую входят представители РКЦ, УГКЦ, Православной Церкви и Лютеранской Церкви из четырех стран – Германии, Польши, Украины и Беларуси.

С 2017 г. основатель и директор благотворительного фонда «Диакония-Украина» и глава совета Миссионерского союза евангелических общин Украины (объединения).

Женат. Отец двух дочерей.