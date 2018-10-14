В Таджикистане археологи нашли буддистский храм 7-8 веков

Таджикские археологи в небольшом местечке Фахробод, которое находится в районе Хуросон Хатлонской области, обнаружили древний подземный буддистский храм.

Об этом сообщил директор национального музея древностей Таджикистана Саидмурод Бобомуллоев, сообщает znaj.ua.

Часто буддийские подземные храмы входили в комплекс сооружений, расположенных на поверхности.

Речь идет о куполовидных храмах, высеченных из монолитного камня. Наверху здания есть отверстие, которое, скорее всего, предназначалось для освещения.

"В Фахрабаде мы обнаружили подземный буддистский храм, размером 6 на 5 метров. Также рядом с храмом обнаружены четыре маленькие комнатки", – отметил Бобомуллоев.

Как сообщает исследователь, вероятно буддистский храм датируется 7-8 веков нашей эры. Такие выводы можно делать по архитектуре храма. Но точнее об истории храма станет известно после изучения находки.

"Внутренне помещение храма высечено из монолитного камня, и имеет куполообразный вид. Наверху храма есть углубление в виде окна, вероятно для проникновения света", – поделился увиденным Саидмурод Бобомуллоев.

Археолог также рассказал о находке национальному музею древностей.

"Это не первый буддистский храм, обнаруженный на территории Таджикистана. Раньше, в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, подобные подземные храмы были обнаружены в Гиссаре, Шахритусе и Ховалинзии", – резюмировал Бобомуллоев.