Под Киевом состоится конференция для адвентистов по использованию интернет-технологий в христианской миссии

Отделом коммуникации Украинской унионной конференции и медиа-группой «Надежда» с 29 ноября по 2 декабря на территории УАЦВО (Украинский адвентистский центр высшего образования) будет проводиться конференция «GAiN Ukraine» (Global adventists internet network).

В рамках конференции будет проведен фестиваль брендов, дискуссионный круглый стол на уровне ТВ и радио на тему: «Медиа: маркетинг, миссия и результаты». Об этом сообщает сайт АСД в Украине.

Приглашен ряд спикеров как из Церкви, так и светских, которые являются высококлассными специалистами в представленных направлениях

«GAiN Ukraine» – это современная самая большая платформа в сфере медиа-служения и интернет-технологий в Евро-Азиатском дивизионе. Она создана для новых знакомств, коммуникации и общения медиа - и it-специалистов Адвентистской церкви не только из Украины, но и из других стран.

К участию приглашаются все желающие развиваться в этих направлениях служения.