Всемирно известный проповедник Ник Вуйчич впервые приедет во Львов

В конце октября всемирно известный австралийский проповедник и мотиватор Ник Вуйчич впервые приедет во Львов.

Вуйчич выступит с программой «Жизнь без ограничений» на "Арене Львов", чтобы вдохновить львовян примером своей жизни. Главным условием выступлений Ника Вуйчича является присутствие среди аудитории людей с ограниченными возможностями, в частности бойцов АТО, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Аdventist.ua.

«28 октября в наш город приезжает всемирно известный спикер Ник Вуйчич, и сегодня мы раздали билеты на его выступление бойцам АТО, которые сталкиваются в жизни с теми же вызовами, с которыми сталкивается сам Ник Вуйчич. Это – люди с инвалидностью, люди после событий АТО, люди, которые потеряли кормильца", - говорит Дмитрий Колесник, организатор визита Ника Вуйчича во Львов.

Организаторы предусмотрели на мероприятие две тысячи билетов – это основное требование Ника Вуйчича. Если таких людей будет больше, их обеспечат бесплатными билетами.

Ник Вуйчич – христианский проповедник, мотивационный тренер. Человек, родившийся без рук и ног вдохновляет при любых обстоятельствах не сдаваться и всегда смотреть вперед. Он дает уроки милосердия, учит видеть счастье в простых вещах. Его выступления меняют жизнь и здоровых, и тех, кто имеет инвалидность.