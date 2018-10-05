Евангельские христиане США верят в перевоплощения душ и астрологию

По данным нового опроса, в среде евангельских христиан США неожиданно высоким влиянием на умы пользуется современное язычество с его верованиями в перевоплощения душ, астрологию, ясновидение, духов, обереги и многое другое.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianheadlines", в результате социологического исследования, проведенного известной научно-исследовательской службой Pew Research Center, выяснилось, что приблизительно половина опрошенных евангельских христиан США фактически сохраняет двоеверие. Это означает, что наряду с христианством эти люди сохраняют языческие верования из числа тех, которые, в частности, проповедует популярное религиозное движение «Новый век» с его вниманием к древним культам, оберегам, природным целительным силам, предсказаниям судьбы, ясновидению, перевоплощениям, переселениям душ и т.п. Их этой половины христиан, зараженных двоеверием, примерно треть верит в духов, а пятая часть верит в переселение душ и астрологию.

Опрос показал, что новоязыческие верования распространены среди христиан США намного шире, чем было принято считать ранее. Длительное социологическое исследование было закончено в декабре 2017 года, а его результаты были опубликованы 2 октября.

Оказалось, что среди христиан-евангелистов: 24 % верят в духов – в частности, в «духовную энергию, заключенную в материальных предметах», то есть в обереги-амулеты; 33 % верят экстрасенсам и ясновидцам; 19 % верят в переселение душ; и 18 % верят в астрологию.

В целом выяснилось, что 47 % христиан-евангелистов США веруют в хотя бы один из выше перечисленных четырех языческих постулатов, проповедуемых современным культовым религиозным движением «Новый век».