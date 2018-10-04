В Виннице оштрафовали пастора за незаконное размещение рекламы

В Виннице работники Муниципальной полиции оштрафовали пастора и банкира, которые незаконно разместили свою рекламу на столбе и остановке общественного транспорта.

Как рассказывают правоохранители, нарушение закона было выявлено сразу на двух улицах, сообщает vn.область.online.

"За организацию размещения рекламных объявлений и. о. директора ПАО «Мегабанк», который рекламировал условия кредитования банка и на пастора Евангельской церкви, который организовывал теологический семинар, составлены протоколы об административном нарушении", – говорится в сообщении.