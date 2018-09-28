В Международной ассамблее пятидесятников в Киеве приняли участие главы церквей из 14 стран

В доме молитвы церкви «Филадельфия» 25-27 сентября состоялась отчетно-выборная конференция Международной Ассамблеи Христиан Веры Евангельской (МАХВЕ).

В Киев приехали главы пятидесятнических церквей из 14 стран Восточной и Западной Европы, Америки и Азии. Делегаты принимали участие в семи сессиях, панельной дискуссии и избрали президента МАХВЕ на следующий двухлетний срок, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт пятидесятников Украины.

Открыл конференцию президент МАХВЕ, старший епископ Церкви ХВЕ Молдовы Виктор Павловский.

Приветствуя гостей в украинской столице, старший епископ УЦХВЕ Михаил Паночко отметил важность братского общения. «Иисус собрал учеников с разными характерами, амбициями, мечтами, и три с половиной года лучший в мире учитель учил их одному – общению и братской любви. Пусть наше общение здесь, в Украине, где сегодня большая свобода, большие возможности и перспективы для церкви, будет приятной жертвой для нашего Спасителя», – пожелал старший епископ.

Международная Ассамблея Христиан Веры Евангельской растет количественно. 26 сентября конференция рассмотрела заявления о вступлении, поступивших от национальных пятидесятнических церквей разных стран. В составе национальных делегаций все больше молодых пасторов и епископов.