Братство независимых церквей и миссий христиан-баптистов Украины отметит свое 25-летие
10:42, 27 сентября 2018Другие религии
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Братство независимых церквей и миссий христиан-баптистов Украины отметит свое 25-летие / bibcm.org
Братство Независимых Церквей и Миссий ЕХБ Украины 29-30 сентября организует юбилейную конференцию, посвященную 25-летию Братства.
Центральной темой конференции станет тема о личности Иисуса Христа «Только Христос». Об этом сообщается на сайте Братства.
"На семинарах, которые запланированы на конференции, мы будем размышлять с вами о нашем Единстве в нашем Спасителе, о том насколько динамично мы совершаем служение во славу Его, насколько мы чутко реагируем на вызовы внешнего мира, чтобы в их контексте нести людям Евангелие", - говорится в анонсе события.
Место проведения: Церковь ЕХБ «Храм Спасения» (Киев, ул. Пухова, 4).
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