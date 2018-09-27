Братство независимых церквей и миссий христиан-баптистов Украины отметит свое 25-летие

Братство Независимых Церквей и Миссий ЕХБ Украины 29-30 сентября организует юбилейную конференцию, посвященную 25-летию Братства.

Центральной темой конференции станет тема о личности Иисуса Христа «Только Христос». Об этом сообщается на сайте Братства.

"На семинарах, которые запланированы на конференции, мы будем размышлять с вами о нашем Единстве в нашем Спасителе, о том насколько динамично мы совершаем служение во славу Его, насколько мы чутко реагируем на вызовы внешнего мира, чтобы в их контексте нести людям Евангелие", - говорится в анонсе события.

Место проведения: Церковь ЕХБ «Храм Спасения» (Киев, ул. Пухова, 4).