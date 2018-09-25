Баптистские проповедники едут в Почаев с целью евангелизации населения

Как преодолевать межкультурные трудности и препятствия, обсуждали на осенней сессии для служителей по организации новых церквей христиан-баптистов Украины в Ирпене.

Непосредственный участник этих учебных семинаров Виталий Корнеев рассказал, что собирается в Почаев с целью евангелизации населения. Об этом сообщается на сайте ВСЦ ЕХБ.

«Мы с женой принадлежали к ровенской церкви «Благодать» и в 2015 году переехали в Тернопольскую область. Целью является помощь Почаевской церкви. Это небольшой город с 10-ю тысячами населения, а поместная церковь насчитывает девять членов», - рассказал проповедник.

В этом году здесь впервые провели внецерковное мероприятие «День семьи». Здесь, в Почаеве, братья намерены начать семейный клуб и хотят по возможности работать в окрестных селах и начинать евангельские группы.