Турчинов станет координатором объединения протестантских церквей в Украине
10:07, 24 сентября 2018Другие религии
3582 0
Турчинов будет координировать объединение протестантских церквей в Украине / informator.news
Секретарь СНБО Александр Турчинов станет координатором объединения протестантских церквей в Украине.
Об этом 23 сентября на совместном брифинге по итогам встречи заявили лидеры протестантских церквей и секретарь СНБО, сообщает "Информатор" со ссылкой на "Украинскую правду".
На встрече стороны приняли решение объединиться в единое общественное движение церквей. Также было принято решение о назначении координатором этого объединения секретаря СНБО.
Кроме того, представители протестантских церквей призвали “присоединиться к объединению всех христиан”.
Турчинов в свою очередь заявил, что главной целью объединения является “обеспечение христианского пути развития Украины”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter