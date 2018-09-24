Секретарь СНБО Александр Турчинов станет координатором объединения протестантских церквей в Украине.

Об этом 23 сентября на совместном брифинге по итогам встречи заявили лидеры протестантских церквей и секретарь СНБО, сообщает "Информатор" со ссылкой на "Украинскую правду".

На встрече стороны приняли решение объединиться в единое общественное движение церквей. Также было принято решение о назначении координатором этого объединения секретаря СНБО.

Кроме того, представители протестантских церквей призвали “присоединиться к объединению всех христиан”.

Турчинов в свою очередь заявил, что главной целью объединения является “обеспечение христианского пути развития Украины”.