В Украине пройдет Восьмой восточноевропейский форум евангелистов

В Киеве 7-10 ноября состоится Восьмой восточноевропейский лидерский форум (ВЕЛФ), который соберет несколько сотен участников из Украины, Беларуси, Молдовы, Литвы, России, Голландии, Финляндии и США.

За четыре дня форума 80 спикеров представят 120 тем, которые будут предметом обсуждения на секциях, семинарах, круглых столах, ток-шоу и панельных дискуссиях, сообщает inVictory.

Организаторы мероприятия декларируют своими целями «оснащение евангельских лидеров инструментами, необходимыми для евангелизации восточноевропейских народов, содействие возрастанию в служении через ученичество, обучение и тренинги, а также созидание партнёрских отношений между евангельскими лидерами».

На форуме будут представлены 12 секций: «Церковное лидерство», «Бизнес», «Университет», «Апологетика», «Семейное служение», «Молодёжное служение», «Евангелизация», «Миссионерство и открытие новых церквей», «Искусство и культура», «Медиа», «Церковь и социальное служение», «Церковь и гражданское общество».