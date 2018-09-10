В сети появились фото уникального буддистского храма

Фотограф Алекс Ковачева показала Ват Ронг Кхун в Таиланде, который называют Белым храмом.

Подобного нет нигде – чтобы войти, нужно пройти весь ад по мосту, встретиться со стражами небес и войти в врата просветления, сообщает gazeta.ua.

"Это произведение искусства. Его создал Чалермчай Коситпипат. Вложил около миллиона долларов в строительство. Установил ставку в $10 тыс. для меценатов, чтобы не могли вмешиваться. В 2014 году храм незначительно повредило землетрясение. Чалермчай продолжил строительство не смотря ни на что. Это была его настоящая любовь", - рассказывает Ковачева на boredpanda.com.

Внутри современное обустройство сочетается с буддистской традицией.