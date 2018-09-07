Евангельская теологическая семинария открыла отделение в Першотравенске

В церкви «Новое поколение» города Першотравенск состоялось открытие дневного отделения первой ступени образовательной программы «Бакалавр гуманитарных наук в области Библии и теологии» от Евангельской теологической семинарии (ЕТС) и «Global University» (США).

Курс обучения ЕТС является единственной аккредитованной русскоязычной богословской программой бакалавра во всем мире, сообщает inVictory. В сотрудничестве с «Global University», офисы которого имеются более чем в 150 странах мира, семинария имеет право предоставлять наивысший уровень аккредитации. Диплом бакалавра ЕТС открывает двери в тысячи учебных заведений по всему миру.

В течение двух лет студентов будут обучать преподаватели с докторской или магистерской степенью, присвоенной учебными заведениями США и Европы, которые имеют опыт практического служения.

На открытии учебного заведения присутствовали 50 студентов из разных городов Украины и России. В ближайшем времени к ним присоединятся другие студенты, поступившие на дневную программу.