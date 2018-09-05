В Непале после землетрясения 2015 года открылся храм Кришны

Знаменитый храм бога Кришны в Непале, построенный в архитектурном стиле Шикхара, вновь открыт для посещения после разрушительного землетрясения 2015 года, оставившего многие культурные памятники Непала в руинах

Храм бога Кришны открылся 2 сентября сообщает newindianexpress.com.

Причиной временного закрытия храма послужило землетрясение с магнитудой 7−8 баллов 25 апреля 2015 года. В результате землетрясения погибло 8700 человек, были разрушены дома, а также культурные памятники долины, где располагались древние королевства Непала

По сообщению индийской газеты «Таймс от Индиа», с раннего утра тысячи паломников скопились в городе Лалитпуре у храма Кришны, построенного в XVII веке во время правления непальской королевской династии Малла, в ожидании открытия храма.

Вырезанные в камне изображения на первом этаже храма отображают сюжеты индийского эпоса «Рамаяна», а изображения на втором этаже — индийского эпоса «Махабхарата». Наряду с храмом Кришны многие культурные памятники долины, в которой находится и сам храм Кришны, относятся мировому наследию ЮНЕСКО.

Непал, власти которого полагаются на развитие туризма в стране, открыл для посещения большинство культурных памятников.