Евангелическая церковь Германии провела веб-семинар о политике в отношении беженцев

Евангелическая церковь Германии, включающая в себя объединение лютеранских и реформаторских земельных церквей, провела веб-семинар о политике в отношении беженцев.

Интерактивный онлайн-формат "Europe Calling" позволил всем участникам проекта задавать вопросы и обсуждать совместные темы, сообщает "Седмица".

Председатель совета объединения Евангелической церкви Германии Генрих Бедфорд-Штром отвечал на вопросы граждан и прессы о политике в отношении беженцев на онлайн-мероприятии "Europe Calling" в течении двух часов, как сообщает отдел новостей Евангелической церкви Германии.

Как сказано в сообщении Европарламента, около 1700 человек зарегистрировались на "самую масштабную видео-конференцию в истории немецкой церкви".

Причиной обсуждения стала петиция о политике в отношении беженцев, созданная в июле Свеном Гиголдом, немецким политиком, членом Европейского парламента, совместно с Беатрис фон Вайцзеккер, юристом и дочерью бывшего федерального президента Рихарда фон Вайцзеккера, и историком Ансгаром Гилстером, под девизом "Сначала умирает право, затем человек!". В петиции они требуют от правительства ЕС "не подвергать угрозе защиту беженцев" и действовать в рамках "христианской, солидарной политики в отношении беженцев и в рамках прав человека".

Интерактивный онлайн-формат "Europe Calling" позволял всем участникам задавать вопросы и совместно дискутировать.