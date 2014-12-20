Далай-лама: применение силы допустимо только из сострадания

Применение силы допустимо в определенных ситуациях, но только при альтруистической мотивации - из сострадания, заявил Далай-лама XIV в четверг в ответе на вопрос одного из полутора тысяч буддистов, приехавших на его учения в Дели, сообщает РИА Новости.

"Если за жестким противодействием злу стоит сострадание, такое противодействие допустимо", - сказал Далай-лама, рассуждая о возможности использования силы ради защиты близких, восстановления справедливости и в других особых случаях.

По его словам, человек, совершающий неблагие поступки, вредит себе и может себя погубить. "Нужно постараться остановить его, не позволить ему совершить неблагое деяние, но руководствуясь альтруистической мотивацией", - подчеркнул духовный лидер буддизма.

В пример он привел буддийские божества, предстающие в гневном облике, за которым, тем не менее, скрывается сострадание.

"Терпение не означает, что мы должны мириться с любыми неблаговидными поступками других людей. Терпение означает не гневаться на совершающего что-то дурное, прощать", - пояснил Далай-лама.

Далай-лама - лаурет Нобелевской премии мира, неустанно пропагандирует такие основополагающие ценности как любовь и сострадание, ненасилие и доброту, терпение и умение прощать. С 2009 года он ежегодно проводит в Индии учения для паломников из России, где сегодня проживает около миллиона буддистов. В этом году они проходили с 17 по 19 декабря в конференц-зале гостиницы Кемпинский Эмбиенс в Дели.