В Запорожье готовят землю под строительство церкви религиозной организации «Возрождение»

Баптистская церковь «Возрождение» вновь обратилась в Запорожский городской совет за разрешением разработать земельную документацию на участок в центре города.

Соответствующий проект решения опубликован на сайте мэрии, сообщает 061.ua.

Речь идет об участке на развилке улиц Школьной и Яценко возле здания Запорожского колледжа радиоэлектроники ЗНТУ.

Проект решение предполагает разработать документацию для участка в 0,6 гектара. При этом в тексте проекта указывается, что для строительства церкви религиозная организация «Возрождение» планирует попросить 0,2 гектара.

Обращение о разработке документации для выделения земли от «Возрождения» поступило 5 июля. Исполком уже рассматривал его, однако не проголосовал за решение. Теперь его проект вновь в пакете документов для заседания, которое состоится 27 августа.