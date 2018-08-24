Новым великим магистром Тевтонского ордена стал генеральный эконом

Германский орден получил новое руководство: на этой неделе в Вене на генеральном капитуле 46-летний священник Франк Байярд (Frank Bayard) был избран великим магистром ордена, о чем было объявлено в четверг, 23 августа

Бывший генеральный эконом Ордена, представленный после проведения выборов на торжественной инаугурации в среду вечером, 22 августа, произнес Символ веры и присягу на верность Ордену, после чего был официально объявлен 66-м великим магистром Тевтонского ордена. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на информационное агентство Кathpress.

Байард сменил на этом посту 74-летнего Бруно Платтера (Bruno Platter), который после трех сроков полномочий и 18 лет общего служения в качестве великого магистра и генерального аббата ушел на покой.

Франк Байард родился 11 октября 1971 года в Пюттлингене в немецком Саарланде. Он получил банковское образование, прежде чем вступил в 2000 году в Тевтонский орден. 19 сентября 2004 года он принес «вечные обеты» навсегда связал свою судьбу с Орденом.

С 2001 по 2008 год Байард получал образование в области теологии, истории и управления здравоохранением в Инсбруке и Вене. 22 июля 2006 года тогдашний архиепископ Мюнхенский кардинала Фридрих Веттер рукоположил его в сан священника в коллегиальной церкви Вейнара.

В том же году Байард был избран Генеральным советом провинции немецких братьев в состав Генерального правительстве Тевтонского ордена. С мая 2008 года он также служил в качестве генерального эконома Ордена.

Сегодня Тевтонский орден представлен в Австрии, Германии, Италии, Словении, Чехии и Словакии. Помимо пастырского служения он также предназначен для ухода за больными, инвалидами и престарелыми. В настоящее время в сообществе насчитывается около 100 священников-монахов, 200 монахинь и около 700 мирян, которые привержены идеалам Ордена. На белом плаще членов Тевтонского ордена изображен черный крест на белом фоне.