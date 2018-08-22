В Англиканской церкви приняли целевую программу подготовки смены для стареющих священников

Благодаря целевой программе привлечения молодежи на смену стареющим священникам, в Англиканской церкви Британии идет активное омоложение духовенства.

За последние два года численность молодых христиан, избравших путь духовного служения в качестве священников Англиканской церкви, выросла почти на треть, пишет «Седмица» со ссылкой на theguardian.

В 2018 году рекомендации и благословения для обучения в богословских заведениях получили 169 молодых людей, тогда как в 2016 году удалось набрать лишь 128 достойных кандидатов. При этом более половины нового набора – женщины, хотя и, в основном, более старшего возраста.

Священноначалие Англиканской церкви Британии поставило цель увеличить к 2020 году число кандидатов на рукоположение в сан на 50%. Ожидается, что такие темпы набора и обучения позволят смягчить негативный эффект естественной убыли в рядах престарелых священников в ближайшее десятилетие. В настоящее время почти четверть штатного духовенства уже достигла возраста в 60 и более лет.