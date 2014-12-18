Далай-лама: взаимодействие между религиями - путь к миру на Земле

Далай-лама XIV призвал для скорейшего прекращения войн и конфликтов в мире активнее развивать взаимопонимание и сотрудничество между духовенством и мирянами разных религий, а также неверующими людьми, которые, по его словам, должны придерживаться общепринятой светской этики, сообщает РИА Новости.

Всемирно известный духовный лидер тибетского буддизма написал книгу об основополагающем родстве вероисповеданий. В этом году она издана на русском языке под названием "Мое путешествие в мир духовных традиций".

"Я написал эту книгу, чтобы религии действительно существовали в гармонии, чтобы опыт буддийского монаха, попытавшегося вникнуть в сущность разных религиозных традиций, послужил источником вдохновения для других. Крупнейшие мировые религии обращаются к развитию любви и сострадания как к главному способу сделать человека счастливым и наполнить его жизнь глубоким смыслом. И взаимодействие между религиями должно способствовать установлению мира в разных регионах планеты", - сказал далай-лама.

По его словам, конфликты на религиозной почве - это "что-то в корне неправильное", потому что религии призывают людей не к противостоянию, а к согласию. Он с сожалением отметил, что такие конфликты наблюдаются в Ираке, Бирме, Северной Ирландии. В качестве примера гармоничного сосуществования последователей разных вероисповеданий и людей неверующих он привел Индию. Буддийский лидер также подчеркнул важность Российского государства в современном мире и призвал последователей разных мировоззрений уважать друг друга и опираться на идеал сострадания.

"Буддизм и другие нетеистические религии говорят: так как человек социальное существо, наше счастье зависит от других. Если мы несем благо другим существам, мы счастливы, а если вредим - в итоге страдаем сами", - отметил буддийский лидер.

На эту же логику, по его словам опирается светская этика, распространяющаяся на все 7 миллиардов жителей земли, верующих и атеистов.

"Очень важно сегодня, чтобы религии пришли к взаимопониманию и взаимоуважению. А для этого их последователи должны больше узнавать друг о друге, акцентируя внимание на том, что их объединяет", - призвал далай-лама. Для этого, по его мнению, необходимы встречи на академическом уровне между богословами различных традиций, диалог между людьми, посвятившими себя серьезной религиозной практике, саммиты лидеров мировых религий, совместные паломничества к святым местам.