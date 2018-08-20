Президент мормонской церкви написал послание, в котором рекомендует отказаться от термина «мормон»

Президент мормонской церкви хочет положить конец использованию слова «мормон» и его производных в церкви, настаивая на употреблении только полного названия Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на foxnews, на прошлой неделе Рассел М. Нельсон (Russell M. Nelson), президент "Церкви Иисуса Христа Святых последних дней" (часто сокращается СПД) выступил с отеческим посланием к Церкви, в котором рекомендует отказаться от использования терминов «мормон» и «СПД», и отныне пользоваться лишь полным названием Церкви. В соответствии с учением об откровении, «святые последних дней» верят в то, что Иисус Христос управляет организацией под руководством Отца Небесного, открывая свою волю ее президенту, которого члены организации считают пророком, провидцем и носителем откровения.

Пророк Нельсон подчеркивает в своем послании, что «Господь в своем откровении открыл мне великое значение имени, которое носит наша Церковь».

Нынешний 93-летний пророк Нельсон занял пост президента Церкви в январе после кончины своего предшественника.

В официальном тексте его послания указывается, что допустимо использовать сокращенные термины «Церковь», «Церковь Иисуса Христа» и «восстановленная Церковь Иисуса Христа» в случаях необходимости. Для наименования прихожан Церкви рекомендуется использовать термины «святые последних дней» и «члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней». Термины «мормоны», «мормонский» и их производные уже не могут использоваться в отношении Церкви, ее доктрины, культуры и образа жизни ее членов, говорится в послании "пророка". Руководство Церкви сообщает, что в ближайшие месяцы будет проведена работа по обновлению всех вебсайтов и материалов Церкви в духе этого послания. До сих пор термины «мормоны», «мормонизм» и «СПД» широко использовались в отношении этой религии, которая на сегодня насчитывает порядка 16 миллионов последователей по всему миру.