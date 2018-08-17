В Бразилии быстро растет численность евангелистов - социологи

В Бразилии быстро растет влияние Евангельской протестантской церкви – доля христиан-евангелистов выросла с 9 до 20 процентов населения страны с 1991 по 2010 год.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на worldreligionnews, по данным социологического исследования, проведенного интститутом статистики Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística в сотрудничестве с фондом Fundacao Getulio Vargas, рост доли христиан-евангелистов идет во многом за счет католиков. По данным отчета, за 19 лет доля евангельских протестантов выросла на 11 процентов, а доля католиков сократилась за тот же период на 15 процентов – с 83 до 68 процентов.

Рост протестантизма связывается, главным образом, с процессом стремительного обнищания населения. Сельские районы Бразилии давно уже не соответствует пасторальным представлениям об изобилии и процветании среди пальмовых рощ, рисовых плантаций и манговых деревьев, увешанных плодами. Многие сельские местности хронически страдают повальным алкоголизмом и наркоманией населения и эти пороки находят свои жертвы в основном среди молодого поколения бразильцев.