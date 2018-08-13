В сентябре на Крещатике протестанты проведут масштабный праздник благодарения

В Киеве 23 сентября будет проходить Всеукраинский праздник благодарения.

Об этом сообщается на сайте Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов.

"Мы будем провозглашать Божью милость и благодарить его за бесчисленные щедроты и возможности. Будем просить Господа милости и благословения на будущее нашего государства. В прошлом году центральная площадь столицы собрала двести тысяч украинцев из самых отдаленных уголков страны для участия в Празднике благодарности. Искренние молитвы благодарности Господу, уникальные экспозиции, познавательные мастер-классы, музыкальные номера известных исполнителей – все это стало хорошим свидетельством, которое указывало на Того, Кому следует отдавать должную благодарность и почет", - сообщили организаторы.